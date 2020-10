Ferrari, Leclerc: “A Imola guidare è emozionante e vi spiego perchè” (Di venerdì 30 ottobre 2020) La F1 torna a Imola. A 14 anni di distanza dall’ultimo Gran Premio di San Marino, vinto da Michael Schumacher con la Ferrari 248 F1 nel 2006, la Formula 1 ritorna all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il GP dell’Emilia Romagna, 13° appuntamento della stagione 2020 e terzo in terra italiana dopo quelli di Monza e Mugello. Sono passati 40 anni dalla prima volta del Mondiale sul circuito del Santerno, quando l’impianto ospitò il GP d’Italia al posto di una Monza chiusa per lavori di ammodernamento. Dall’anno seguente il tracciato alle porte di Milano si è ripreso la corsa tricolore ma per 26 anni a Imola si è disputato il Gran Premio di San Marino. La Scuderia Ferrari ha vinto qui otto volte, la prima nel 1982 con Didier ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) La F1 torna a. A 14 anni di distanza dall’ultimo Gran Premio di San Marino, vinto da Michael Schumacher con la248 F1 nel 2006, la Formula 1 ritorna all’Autodromo Enzo e Dinodiper il GP dell’Emilia Romagna, 13° appuntamento della stagione 2020 e terzo in terra italiana dopo quelli di Monza e Mugello. Sono passati 40 anni dalla prima volta del Mondiale sul circuito del Santerno, quando l’impianto ospitò il GP d’Italia al posto di una Monza chiusa per lavori di ammodernamento. Dall’anno seguente il tracciato alle porte di Milano si è ripreso la corsa tricolore ma per 26 anni asi è disputato il Gran Premio di San Marino. La Scuderiaha vinto qui otto volte, la prima nel 1982 con Didier ...

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc sul GP Imola: 'Adoro questa pista, non hai margine d'errore' #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportli26181512 : Formula 1, Vettel: 'Non riesco a estrarre potenziale Ferrari, Leclerc ci riesce': Sebastian Vettel alla vigilia del… - ItaSportPress : Ferrari, Leclerc: 'A Imola guidare è emozionante e vi spiego perchè' - - FStuppia : RT @GiulyDuchessa: Sebastian ha confermato poco fa di non avere una vettura più debole ma di non riuscire a estrarre il massimo. Sta lavora… - giulyleclerc : RT @RaiSport: ?? La #F1 torna a #Imola, #Leclerc: 'Adoro questa pista' Il ferrarista: 'Ho guidato qui nelle categorie inferiori e non vedo l… -