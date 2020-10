Eriksen: «Perché non gioco? Va chiesto a Conte, decide lui» (Di venerdì 30 ottobre 2020) «Perché non gioco? Questa cosa va chiesta al tecnico Antonio Conte… Chiama l’allenatore e parla con lui, perché le decisioni sono le sue». Ha risposto così, Eriksen, ad una domanda posta da un tifoso durante una “Q&A” organizzata dalla Federcalcio danese. Ed ha aggiunto: «Nel calcio i periodi di alti e bassi ci stanno sempre, solo per pochi ci sono sempre alti. Sono diventato più bravo a non pensare alle critiche. Soprattutto adesso che mi sono trasferito in Italia, dove tutti hanno un’opinione. Si tratta di fidarsi di coloro che ti stanno vicini e non sentire il resto». Eriksen ha parlato anche del futuro: «Chiudere nell’Odense? Non lo escludo. Dopotutto, ora abbiamo anche comprato una casa a Odense, quindi penso che la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) «Perché non? Questa cosa va chiesta al tecnico Antonio… Chiama l’allenatore e parla con lui, perché le decisioni sono le sue». Ha risposto così,, ad una domanda posta da un tifoso durante una “Q&A” organizzata dalla Federcalcio danese. Ed ha aggiunto: «Nel calcio i periodi di alti e bassi ci stanno sempre, solo per pochi ci sono sempre alti. Sono diventato più bravo a non pensare alle critiche. Soprattutto adesso che mi sono trasferito in Italia, dove tutti hanno un’opinione. Si tratta di fidarsi di coloro che ti stanno vicini e non sentire il resto».ha parlato anche del futuro: «Chiudere nell’Odense? Non lo escludo. Dopotutto, ora abbiamo anche comprato una casa a Odense, quindi penso che la ...

