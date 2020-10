Controlli (mancati) in Tunisia e un terrorista sconosciuto. Cosa c’è dietro Nizza (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’attentato di Nizza, al netto di polemiche politiche a uso interno, riporta in superficie l’attività di prevenzione sul fronte dell’antiterrorismo e i tanti problemi connessi ai flussi migratori. Controlli e arresti ci sono sempre stati, in particolare negli anni caldi degli attentati in Europa, ma il caso di Brahim Aoussaoui presenta aspetti ancora poco conosciuti. Il 21enne tunisino, che nella cattedrale di Nizza ha ucciso tre persone e ferita un’altra, si era allontanato dall’Italia dopo essere sbarcato a Lampedusa e ospitato a Bari, essere stato registrato e aver ricevuto l’ordine di espulsione dal questore. Nei mesi scorsi i ministeri dell’Interno e degli Esteri erano riusciti a raggiungere un accordo con il governo tunisino per raddoppiare i rimpatri, che erano fermi a 80 alla ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’attentato di, al netto di polemiche politiche a uso interno, riporta in superficie l’attività di prevenzione sul fronte dell’antiterrorismo e i tanti problemi connessi ai flussi migratori.e arresti ci sono sempre stati, in particolare negli anni caldi degli attentati in Europa, ma il caso di Brahim Aoussaoui presenta aspetti ancora poco conosciuti. Il 21enne tunisino, che nella cattedrale diha ucciso tre persone e ferita un’altra, si era allontanato dall’Italia dopo essere sbarcato a Lampedusa e ospitato a Bari, essere stato registrato e aver ricevuto l’ordine di espulsione dal questore. Nei mesi scorsi i ministeri dell’Interno e degli Esteri erano riusciti a raggiungere un accordo con il governo tunisino per raddoppiare i rimpatri, che erano fermi a 80 alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli mancati Lamorgese: "Vicini alla Francia per l'attentato ma non c'è nostra responsabilità per i mancati controlli dei migranti in fuga" PrimaPress Quel Palazzo distratto e distante dal dramma

ora presidente di quell'organismo delicato che è il Copasir (comitato di controllo dei Servizi Segreti), parla di quel che manca all'attuale classe dirigente. Dentro Giuseppe Conte sta illustrando, ...

Lamorgese: "Vicini alla Francia per l'attentato ma non c'è nostra responsabilità per i mancati controlli dei migranti in fuga"

è stato respinto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che non ci sta al dito puntato sull’Italia come capro espiatorio di un’immigrazione fuori controllo. “Il killer tunisino non è mai stato ...

ora presidente di quell'organismo delicato che è il Copasir (comitato di controllo dei Servizi Segreti), parla di quel che manca all'attuale classe dirigente. Dentro Giuseppe Conte sta illustrando, ...è stato respinto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che non ci sta al dito puntato sull’Italia come capro espiatorio di un’immigrazione fuori controllo. “Il killer tunisino non è mai stato ...