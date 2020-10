"Bimba piange per andare a scuola? È ogm, cresciuta a pane e plutonio" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, annuncia la decisione di chiudere anche le scuole materne, per arginare il contagio nella Regione, e ironizza su una mamma e la sua “Bimba ogm” finite in tv.“Non ho incontrato una mamma che avesse dichiarato con questi dati di contagi io porto i miei figli a scuola? No, ho visto una mammina con una bella mascherina di tendenza, occhi fuggitivi, dire ad un intervistatore tv ’la mia Bimba È venuta da me piangendo e mi ha detto mamma voglio andare a scuola per imparare scrivere”, ha raccontato in diretta Fb. “Credo che sia l’unica d’Italia che piange per andare a suola e che dà pure la motivazione, mi mancano gli endecasillabi, - ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, annuncia la decisione di chiudere anche le scuole materne, per arginare il contagio nella Regione, e ironizza su una mamma e la sua “ogm” finite in tv.“Non ho incontrato una mamma che avesse dichiarato con questi dati di contagi io porto i miei figli a? No, ho visto una mammina con una bella mascherina di tendenza, occhi fuggitivi, dire ad un intervistatore tv ’la mia; venuta da mendo e mi ha detto mamma voglioper imparare scrivere”, ha raccontato in diretta Fb. “Credo che sia l’unica d’Italia chepera suola e che dà pure la motivazione, mi mancano gli endecasillabi, - ...

