Better Call Saul 6: Giancarlo Esposito conferma l'inizio delle riprese nel 2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Giancarlo Esposito, interprete di Gus Fring in Better Call Saul, ha fatto intendere che l'inizio delle riprese della seconda stagione avverrà nel 2021. Lo spin-off di Breaking Bad intitolato Better Call Saul è uno dei migliori degli ultimi anni e i fan attendono con ansia la sesta stagione il cui set, secondo Giancarlo Esposito, verrà aperto nel 2021, probabilmente in primavera. Parlando con HeyUGuys, Giancarlo Esposito, che in Better Call Saul interpreta Gus Fring, ha fornito un aggiornamento sulla sesta stagione della serie tv, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020), interprete di Gus Fring in, ha fatto intendere che l'della seconda stagione avverrà nel. Lo spin-off di Breaking Bad intitolatoè uno dei migliori degli ultimi anni e i fan attendono con ansia la sesta stagione il cui set, secondo, verrà aperto nel, probabilmente in primavera. Parlando con HeyUGuys,, che ininterpreta Gus Fring, ha fornito un aggiornamento sulla sesta stagione della serie tv, ...

Le riprese della sesta e ultima stagione di Better Call Saul avranno inizio l'anno prossimo e l'interprete di Gus Fring sembra confermarlo.

