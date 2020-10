Attentato Nizza: le novità scomode sul caso e lo scontro Lamorgese-Salvini (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’Attentato di Nizza ha scosso particolarmente l’intera Unione Europea. Le novità emerse sul caso lasciano l’amaro in bocca soprattutto al governo italiano. Visualizza questo post su Instagram SENZA PAROLE!!! 😧😧😧 Con i porti aperti sbarca a #Lampedusa un terrorista islamico, identificato a Bari ma lasciato libero di fuggire a #Nizza a sgozzare e … L'articolo Attentato Nizza: le novità scomode sul caso e lo scontro Lamorgese-Salvini proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’diha scosso particolarmente l’intera Unione Europea. Le novità emerse sullasciano l’amaro in bocca soprattutto al governo italiano. Visualizza questo post su Instagram SENZA PAROLE!!! 😧😧😧 Con i porti aperti sbarca a #Lampedusa un terrorista islamico, identificato a Bari ma lasciato libero di fuggire a #a sgozzare e … L'articolo: le novitàsule loproviene da YesLife.it.

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - camikazeeeeeeee : RT @amaricord: Strumentalizzare l'attentato terroristico di Nizza per fini politici è aberrante. Salvini non si ferma nemmeno di fronte a u… - carloangeli : RT @Don_Lazzara: #Francia: il terribile attentato di matrice islamica a #Nizza, non è opera di 'pazzi che vanno fermati', ma di un terroris… -