Apple One arriva in Italia, come funziona e che servizi ti dà (Di venerdì 30 ottobre 2020) Apple ha registrato un fatturato trimestrale di 64,7 miliardi di dollari dove a farla da padrone sono stati soprattutto i servizi che hanno registrato percentuali di crescita in doppia cifra. Proprio per questo motivo, dopo aver annunciato Apple TV+, Arcade, Music e Fitness+, la Mela ha deciso di confezionare dei pacchetti di abbonamento che ti consentono di risparmiare per l’iscrizione a più servizi in contemporanea. Il bundle si chiama Apple One ed è disponibile da oggi in Italia: il modo più facile per ottenere tutti i servizi Apple in abbonamento, inclusi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ e iCloud, in un ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha registrato un fatturato trimestrale di 64,7 miliardi di dollari dove a farla da padrone sono stati soprattutto iche hanno registrato percentuali di crescita in doppia cifra. Proprio per questo motivo, dopo aver annunciatoTV+, Arcade, Music e Fitness+, la Mela ha deciso di confezionare dei pacchetti di abbonamento che ti consentono di risparmiare per l’iscrizione a piùin contemporanea. Il bundle si chiamaOne ed è disponibile da oggi in: il modo più facile per ottenere tutti iin abbonamento, inclusiMusic,TV+,Arcade,News+,Fitness+ e iCloud, in un ...

Notiziedi_it : Apple One è ora disponibile in Italia! Ecco i dettagli sui Prezzi e tutto quello che dovete sapere! - waaaaadiiiii : @dannnie11 apple one HAHAHAHAHA - Blog_AppAndroid : Como se inscrever no Apple One no iPhone e iPad - AppleRTweet : RT @teriotesla: Scatta l’All-in-one di #Apple - Il pacchetto individuale o famiglia che include musica, tv, cloud, arcade e altro. Da 15 a… - teriotesla : Scatta l’All-in-one di #Apple - Il pacchetto individuale o famiglia che include musica, tv, cloud, arcade e altro.… -