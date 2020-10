Amniocentesi | cosa è | perché si fa e quando si effettua

Leggi su chedonna

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L’è uno degli esami diagnostici a cui una donna può sottoporsi per approfondire la conoscenza dello stato di salute del feto, in particolare l’individuazione di anomalie congenite. Durante i mesi di gravidanza la donna dovrà sottoporsi a diverse analisi del sangue, ecografie e altre indagini diagnostiche e strumentali per testare la salute propria e … L'articoloè, perché si fa esiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it