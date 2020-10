Amici 2020\2021: nota showgirl prossima professoressa di danza? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorella Cuccarini potrebbe essere una nuova insegnante del corpo docente della nuova edizione di Amici Di Maria De Filippi. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato TVBlog che ha anche segnalato la presunta data di inizio del talent show: sabato 14 novembre 2020. In quell’occasione riprenderà il classico appuntamento settimanale con la classe della scuola di giovani talenti. C’è, inoltre, una novità. Il daytime di Amici 2021, quest’anno, non andrà più in onda su Real Time. Bensì sarà ospitato dalla rete cadetta di Mediaset, Italia 1, e verrà trasmesso alle ore 19. Come sottolineato dal blog, per Lorella Cuccarini questa potrebbe essere la rivincita lavorativa dopo l’esperienza a La Vita in Diretta: Per Lorella sarebbe una bella rivincita dopo le ultime ... Leggi su trendit (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorella Cuccarini potrebbe essere una nuova insegnante del corpo docente della nuova edizione diDi Maria De Filippi. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato TVBlog che ha anche segnalato la presunta data di inizio del talent show: sabato 14 novembre 2020. In quell’occasione riprenderà il classico appuntamento settimanale con la classe della scuola di giovani talenti. C’è, inoltre, una novità. Il daytime di2021, quest’anno, non andrà più in onda su Real Time. Bensì sarà ospitato dalla rete cadetta di Mediaset, Italia 1, e verrà trasmesso alle ore 19. Come sottolineato dal blog, per Lorella Cuccarini questa potrebbe essere la rivincita lavorativa dopo l’esperienza a La Vita in Diretta: Per Lorella sarebbe una bella rivincita dopo le ultime ...

