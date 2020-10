Viola: "Dire che ne usciremo con l'immunità di gregge è una stupidaggine colossale" (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Qui serve un punto fermo: Dire che usciremo da questa pandemia con l’immunità di gregge è una stupidaggine colossale” Lo scrive in un post su Facebook, l’immunologa Antonella Viola, docente all’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”.“Già con le restrizioni e gli enormi sacrifici che stiamo facendo - spiega Viola - abbiamo gli ospedali al collasso. Figuriamoci senza fare nulla. Il raggiungimento dell’immunità richiederebbe troppi malati, troppi ricoveri, troppi decessi. I paesi raggiungono l’immunità con le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Qui serve un punto fermo:cheda questa pandemia con l’; di; una” Lo scrive in un post su Facebook, l’immunologa Antonella, docente all’Università di Padova ettrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”.“Già con le restrizioni e gli enormi sacrifici che stiamo facendo - spiega- abbiamo gli ospedali al collasso. Figuriamoci senza fare nulla. Il raggiungimento dell’; richiederebbe troppi malati, troppi ricoveri, troppi decessi. I paesi raggiungono l’; con le ...

emrato : Oggi sono carichi @ilCallista Io sono #violers?? Viola: 'Dire che ne usciremo con l'immunità di gregge è una stupi… - HuffPostItalia : Viola: 'Dire che ne usciremo con l'immunità di gregge è una stupidaggine colossale' - Viola_mg : RT @InMonsterland: All'inizio della pandemia diedero Contagion, stasera a Ulisse Maria Antonietta. Ci vorranno dire qualcosa? ?? - maurizi66474879 : @maybe_viola Non si può insegnare la solitudine la impari da solo quando capisci che non hanno niente da dire che t… - _crazy_Freddie_ : RT @elehc_: Raga viola è riuscita a dire di Ciro 'che è un perdente in meno' per quale cazzo di motivo sta in carcere e non in un istituto… -

Ultime Notizie dalla rete : Viola Dire Viola: "Dire che ne usciremo con l'immunità di gregge è una stupidaggine colossale" L'HuffPost