Tutte in tailleur pantalone bianco come Alexandria Ocasio-Cortez

Seguace, forse, di una delle beauty lesson più conosciute di Coco Chanel («Metti il rossetto rosso e vai all'attacco»), Alexandria Ocasio-Cortez appare con le caratteristiche labbra scarlatte, en pandant al muro di rose alle sue spalle, sulla cover del numero di dicembre di Vanity Fair Usa, a circa una settimana dalle elezioni presidenziali americane. La deputata democratica è in completo giacca doppiopetto/pantalone bianco del brand newyorkese Aliétte. La scelta dell'outfit non è casuale, of course. Siamo a novembre ma la foto, opera di Tyler Mitchell (primo fotografo di colore a scattare le copertine di Vogue), è primaverile: un'esplosione floreale in combo con il white suit che in molte magari hanno in guardaroba, ma che non mettono in circolazione prima di aprile.

Foto Getty Per la Ocasio-Cortez non è la prima volta in tailleur bianco. Quando è diventata la deputata ... la deputata si è trovata immersa in un mare di donne al Congresso, tutte in white look come ...

