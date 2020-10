Torino | nuova tegola per Giampaolo | infortuni per Gojak e Linetty Condizioni e tempi di recupero

Leggi su mediagol

(Di giovedì 29 ottobre 2020)in casa.Ancora problemi per i granata di Marcoche dopo la prima vittoria stagionale arrivata ieri pomeriggio in Coppa Italia contro il Lecce, devono fare i conti con glidi Amere Karol: entrambi sono usciti anzitempo nel match contro i pugliesi, per il bosniaco si tratta di un lieve affaticamento muscolare, per il polacco, invece, si tratta di una contusione al piede destro. Le loroverranno valutate nei prossimi giorni, come comunicato dallo stessocon una nota pubblicata sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione.“Ripresa della preparazione per ilFC in vista della ...