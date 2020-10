CalcioFinanza : #Marchetti (#UEFA): «#Superlega? Vogliamo un sistema basato sul merito» - sportli26181512 : #Governance #Notizie «Superlega? Vogliamo un sistema basato sul merito»: Il vice segretario UEFA Giorgio Marchetti… - infoitsport : Zhang: 'La Superlega mi interessa. L'Inter? Vogliamo vincere' - LeggendaAmbros1 : Zhang: 'Superlega? Sono sempre a favore dell'evoluzione. Vogliamo assicurarci che il prodotto sia competitivo. Rend… - VittoRoto : Steven #Zhang all'evento 'SportLab': 'La #Superlega? Vogliamo far evolvere il nostro prodotto che spesso non è adat… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Vogliamo

Uefa, le parole di Giorgio Marchetti: "SuperLega idea viziata, format final eight da tenere in considerazione" ...Duro e ironico commento del presidente dell'Uefa Ceferin sulla questione Superlega, tanto caldeggiata anche dal numero uno della JUventus Andrea Agnelli. "E' un'invenzione italiana, non è una nostra ...