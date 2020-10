Rosalinda Celentano: ” Esiste il mal di vivere. Fino a due anni fa volevo morire” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Rosalinda Celentano senza filtri a Ballando con le stelle: “Esiste il mal di vivere.. Fino a due anni fa volevo morire. Ora mi dispiacerebbe”. Rosalinda Celentano si racconta senza filtri alle telecamere di Ballando con le stelle. In sala prove, tra un ballo e l’altro, la figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano racconta il … L'articolo Rosalinda Celentano: ” Esiste il mal di vivere. Fino a due anni fa volevo morire” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 ottobre 2020)senza filtri a Ballando con le stelle: “il mal di..a duefamorire. Ora mi dispiacerebbe”.si racconta senza filtri alle telecamere di Ballando con le stelle. In sala prove, tra un ballo e l’altro, la figlia di Claudia Mori e Adrianoracconta il … L'articolo: ”il mal dia duefamorire” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

