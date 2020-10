Roma | via al cantiere per la ristrutturazione di 57 alloggi Ater al Quarticciolo | ' Sbloccata una situazione ferma da 20 anni'

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Parte oggi ilper la integralenel complessodi 57in via Ugento a. L'intervento mette fine ad unadi stallo che risale alla fine degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma via

Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Una volta che sarà disponibile un vaccino ... "V-Safe è un nuovo programma di sorveglianza attiva via smartphone - ha spiegato Tom Shimabukuro, vicedirettore dell'Immunization ...Si inaugurerà a breve un intervento di recupero urbano tra via Perna e via Vedana, tra i parchi della Cristoforo Colombo e un circolo sportivo, il Bola Padel Club, messo a punto dagli architetti ...