Potenza: dopo le 18 alcuni ristoranti regalano il cibo a chi è in difficoltà (Di giovedì 29 ottobre 2020) Donare il cibo avanzato a coloro che non hanno la cena. E' questa l'iniziativa solidale del ristorante Crusco's di Potenza che, a partire da martedì 27 ottobre, ha deciso di rimboccarsi le maniche e ...

Andrea1975_ : RT @Agenzia_Ansa: Dopo le 18 un ristorante di Potenza regala pasti a chi è in difficoltà - IL VIDEOSERVIZIO #ANSA - Aquilottoblu : RT @Agenzia_Ansa: Dopo le 18 un ristorante di Potenza regala pasti a chi è in difficoltà - IL VIDEOSERVIZIO #ANSA - beppedama : RT @HuffPostItalia: Dopo le 18 un ristorante di Potenza regala pasti a persone e famiglie bisognose - rosadineve : La solidarietà non ha orari - Alcatraz76 : RT @HuffPostItalia: Dopo le 18 un ristorante di Potenza regala pasti a persone e famiglie bisognose -

