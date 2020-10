Piazza Affari e Borse europee in cauto rialzo aspettando la BCE

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) –prosegue in territorio positivo con le altre, che mettono a segno un piccolissimo rimbalzo, dopo l’ennesimo crollo di ieri. Gli occhi sono puntati sulla BCE, anche se non si attendono mosse imminenti dell’Istituto guidato da Christine Lagarde. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%. Tra i listini europei bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,45%, sostanzialmente tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,25%, senza slancio Parigi, che negozia con un +0,11%....