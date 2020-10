Napoli, sono 947 i contagi nelle scuole. Non c’è istituto che non abbia avuto un positivo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Repubblica Napoli dedica una pagina ai dati dei contagi nelle scuole, a Napoli. Dati frutto del lavoro di tracciamento e diagnosi dell’Asl Napoli 1, e che hanno convinto il governatore De Luca a non riaprire neanche elementari e medie alle lezioni in presenza. Dall’inizio dell’anno scolastico, 726 gli studenti risultati positivi al Covid negli istituti della città (di cui 384 alle superiori, 214 nelle scuole dell’infanzia e alle elementari e 128 alle medie). sono 175 i contagiati tra i docenti (81 negli asili ed elementari, 72 alle superiori e 22 alle medie) e 46 tra i bidelli e il personale amministrativo. In tutto 947 casi. A spaventare è soprattutto la percentuale di incremento ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Repubblicadedica una pagina ai dati dei, a. Dati frutto del lavoro di tracciamento e diagnosi dell’Asl1, e che hanno convinto il governatore De Luca a non riaprire neanche elementari e medie alle lezioni in presenza. Dall’inizio dell’anno scolastico, 726 gli studenti risultati positivi al Covid negli istituti della città (di cui 384 alle superiori, 214dell’infanzia e alle elementari e 128 alle medie).175 iati tra i docenti (81 negli asili ed elementari, 72 alle superiori e 22 alle medie) e 46 tra i bidelli e il personale amministrativo. In tutto 947 casi. A spaventare è soprattutto la percentuale di incremento ...

petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - TgLa7 : Una palazzina di 2-3 piani è crollata a #Napoli in via Innominata. Dalle prime informazioni raccolte dai… - Tg3web : Peggiorano ancora i dati del contagio da coronavirus. Ma ad aumentare sono soprattutto le vittime. Un bilancio così… - napolista : #Napoli, sono 947 i contagi nelle #scuole. Non c’è istituto che non abbia avuto un positivo Su Repubblica Napoli. 7… - napoli_tifo : @DiMarzio I 3 gol non sono stati annullati. Morata era in fuorigioco. Un gol annullato e un gol valido che un arbitro annulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sono Napoli, l’allarme del direttore sanitario del Cotugno: ‘I contagi corrono troppo veloci Il Fatto Quotidiano Coronavirus, de Magistris: il lockdown va deciso con i sindaci. Sala: non c'è un partito del sì e uno del no

«Qualsiasi misura più restrittiva, a maggior ragione un eventuale lockdown, deve essere decisa da tutti: Governo nazionale, governo regionale e governo della città».

Sala, decisione lockdown va presa con me

E così il sindaco di Napoli". "Non è che noi non rischiamo di andare verso un lockdown - ha spiegato - ma abbiamo messo in atto delle misure che sono già dolorose, vogliamo vedere che effetto danno ...

«Qualsiasi misura più restrittiva, a maggior ragione un eventuale lockdown, deve essere decisa da tutti: Governo nazionale, governo regionale e governo della città».E così il sindaco di Napoli". "Non è che noi non rischiamo di andare verso un lockdown - ha spiegato - ma abbiamo messo in atto delle misure che sono già dolorose, vogliamo vedere che effetto danno ...