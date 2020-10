Juventus-Barcellona: la statistica che mette i brividi (Di giovedì 29 ottobre 2020) La sconfitta patita dalla Juventus contro il Barcellona ha messo timore in tutto l’ambiente bianconero, i tifosi sono rimasti delusi dalla prestazione nulla contro gli spagnoli e si aspettano una scossa al più presto. Il giorno dopo, con la realizzazione della cattiva prova offerta, la partita risulta ancora più amara, soprattutto se a venire fuori sono dati statistici di un match giocato a bassi livelli. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cresce offerta Real Madrid per Dybala: proposti due calciatori in cambio LEGGI ANCHE: Juventus, Cristian Romero si è preso l'Atalanta Il rosso a Demiral in Juventus-BarcellonaJuventus-Barcellona: zero tiri verso la porta e attenzione ai cartellini La Juventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) La sconfitta patita dallacontro ilha messo timore in tutto l’ambiente bianconero, i tifosi sono rimasti delusi dalla prestazione nulla contro gli spagnoli e si aspettano una scossa al più presto. Il giorno dopo, con la realizzazione della cattiva prova offerta, la partita risulta ancora più amara, soprattutto se a venire fuori sono dati statistici di un match giocato a bassi livelli. LEGGI ANCHE: Calciomercato, cresce offerta Real Madrid per Dybala: proposti due calciatori in cambio LEGGI ANCHE:, Cristian Romero si è preso l'Atalanta Il rosso a Demiral in: zero tiri verso la porta e attenzione ai cartellini La...

juventusfc : Prendetevi qualche minuto ?? Andate su @JuventusTv ???? Soddisfate tutte le vostre curiosità! ??… - JuventusTV : Grandi ospiti per una grande partita ?? Verso #JuveBarça con Moreno Torricelli e Marcello Lippi ?? LIVE QUI ?… - capuanogio : La #Juventus ha concluso la partita con il #Barcellona senza effettuare nemmeno un tiro in porta. In… - AndreaKahya : Avrò visto un'altra partita, ma io sono contento di questa Juventus, avevamo il Barcellona di fronte, perdere ci st… - TuttoMercatoWeb : Vieri su Juventus-Barcellona: 'Non c'è stata partita. Messi è l'Harry Potter del calcio' -