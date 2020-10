Juve in ‘fuori gioco’. (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Redazione. Una Juve senza mordente, senza un briciolo di quella sana e buona cattiveria che l’ha sempre contraddistinta in tutti questi anni, una squadra che non è squadra, senza idee e senza gioco, lenta, prevedibile e noiosa, si è lasciata imbrigliare nella fitta ragnatela dei catalani. A nulla sono valsi i tre gol di … Leggi su freeskipper (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Redazione. Unasenza mordente, senza un briciolo di quella sana e buona cattiveria che l’ha sempre contraddistinta in tutti questi anni, una squadra che non è squadra, senza idee e senza gioco, lenta, prevedibile e noiosa, si è lasciata imbrigliare nella fitta ragnatela dei catalani. A nulla sono valsi i tre gol di …

pisto_gol : #capello nel pre-gara elogia Moggi&Giraudo, nel post contesta il fuori gioco nel 3^gol -in fuorigioco-di Morata,… - Corriere : Ronaldo fuori per Covid, sfogo pesantissimo: «Il tampone è una buffonata» - Corriere : Ronaldo fuori per Covid, sfogo pesantissimo: «Il tampone è una buffonata» - freeskipperIT : Juve in 'fuori gioco'. - LuigiBevilacq17 : RT @pisto_gol: #capello nel pre-gara elogia Moggi&Giraudo, nel post contesta il fuori gioco nel 3^gol -in fuorigioco-di Morata, e la poca… -

