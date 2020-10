In tempo di Covid l’auto sembra più felice di me (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel triste bollettino della nostra vita quotidiana ai tempi del Covid-19 guardo l’auto e scopro che è più felice di me. Oltre ad alimentari, farmaceutico e digitale che tirano – ma questo lo avevamo già scoperto in pieno lockdown – il settore auto oggi va. Sul mercato e in Borsa. Beato. Accendo uno schermo qualsiasi e leggo notizie positive che fanno a pugni con il coronavirus. Fino a quando Moody’s, una delle tre grazie americane che danno i voti a tutti stangando, sostiene che l’auto sarà colpita più duramente dalla Brexit che dal Covid-19. Il titolo di Renault, gruppo che ha perso oltre 7 miliardi di euro nel primo semestre, è salito in borsa dopo un terzo trimestre con fatturato in calo ma minore del previsto. Stessa trimestrale con conti migliori delle attese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel triste bollettino della nostra vita quotidiana ai tempi del-19 guardo l’auto e scopro che è piùdi me. Oltre ad alimentari, farmaceutico e digitale che tirano – ma questo lo avevamo già scoperto in pieno lockdown – il settore auto oggi va. Sul mercato e in Borsa. Beato. Accendo uno schermo qualsiasi e leggo notizie positive che fanno a pugni con il coronavirus. Fino a quando Moody’s, una delle tre grazie americane che danno i voti a tutti stangando, sostiene che l’auto sarà colpita più duramente dalla Brexit che dal-19. Il titolo di Renault, gruppo che ha perso oltre 7 miliardi di euro nel primo semestre, è salito in borsa dopo un terzo trimestre con fatturato in calo ma minore del previsto. Stessa trimestrale con conti migliori delle attese ...

con un tempo di raddoppiamento di circa 10 giorni da 3 settimane consecutive. Superando il limite del 30% dei posti letto occupati da pazienti COVID-19, dopo la cancellazione di interventi chirurgici ...

In questo momento, pertanto, - conclude la Asl - non mancano i posti letto presso l’ospedale di Latina sebbene, è di tutta evidenza, che la pressione esterna costringe, passo dopo passo, a trasformare ...

