Il Napoli ragiona da grande squadra, non molla l'Europa e vince 1-0 in casa della Real Sociedad (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dalla serata di Europa League emergono due buone notizie e una cattiva. Le buone sono che il Napoli ha vinto in casa della Real Sociedad prima in classifica nella Liga; e che ha mostrato di tenere all'Europa League. Una scelta intelligente oltre che giusta, perché con questa rosa è bene che la squadra resti impegnata su più fronti, altrimenti la gestione del gruppo – nonostante le cinque sostituzioni – sarebbe più complicata. La cattiva è il nuovo infortunio muscolare di cui è stato vittima Lorenzo Insigne. A questo punto va verificato se ci sia una debolezza del capitano, oppure se ci sia stata una gestione superficiale dell'infortunio. Il Napoli ha giocato una partita intelligente, molto concentrata, ...

