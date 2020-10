Finalmente pubblica la beta EMUI 11 sui Huawei P40 | i miglioramenti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Si registra un passo davvero importante relativo ad11 per iP40 nei modelli standard, P40 Pro e P40 Pro +, dunque per le varianti top di gamma della serie 2020. Ladell’ultima interfaccia software proprietaria è appena partita, naturalmente in Cina ma è pronta ad espandersi anche altrove. Il passaggio software era atteso da tempo ma si è concretizzato solo nelle ultime ore. Alla closeddestinata solo ad una nicchia di utenti, sta facendo seguito dunque la possibilità di testare in maniera libera le novità per tutti coloro che vorranno farlo, senza alcuna distinzione. Questo momento è di certo il preludio, non tanto distante poi, del rilascio finale e definitivo per tutti dell’aggiornamento. La versione ...