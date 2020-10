È morta la madre di Silvia Toffanin, Gemma Parison si è spenta dopo breve malattia (Di giovedì 29 ottobre 2020) È morta la madre di Silvia Toffanin. Gemma Parison era malata da qualche mese e si è spenta nella mattinata del 29 ottobre. La conduttrice di Verissimo ha sempre tenuto riservata la sua vita privata, parlando poco della famiglia e della sorella minore Daiana. Da molti anni, Silvia Toffanin è legata a Pier Silvio Berlusconi dal quale ha avuto anche i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Inoltre, è una delle conduttrici di punta di Mediaset, con la conduzione di Verissimo che dura da molto tempo. L'articolo È morta la madre di Silvia Toffanin, Gemma Parison si è spenta ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Èladiera malata da qualche mese e si ènella mattinata del 29 ottobre. La conduttrice di Verissimo ha sempre tenuto riservata la sua vita privata, parlando poco della famiglia e della sorella minore Daiana. Da molti anni,è legata a Pier Silvio Berlusconi dal quale ha avuto anche i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Inoltre, è una delle conduttrici di punta di Mediaset, con la conduzione di Verissimo che dura da molto tempo. L'articolo Èladisi è...

OctavianZaki : RT @SimoneMoriOff: La suocera di mio fratello è morta a causa del #COVID19 poche ore fa. Aveva la sua età, ma non era uno scarto della soci… - RPiconcelli : RT @SimoneMoriOff: La suocera di mio fratello è morta a causa del #COVID19 poche ore fa. Aveva la sua età, ma non era uno scarto della soci… - salidaparallela : RT @SimoneMoriOff: La suocera di mio fratello è morta a causa del #COVID19 poche ore fa. Aveva la sua età, ma non era uno scarto della soci… - mina_parco : RT @SimoneMoriOff: La suocera di mio fratello è morta a causa del #COVID19 poche ore fa. Aveva la sua età, ma non era uno scarto della soci… - sam_samu24 : RT @SimoneMoriOff: La suocera di mio fratello è morta a causa del #COVID19 poche ore fa. Aveva la sua età, ma non era uno scarto della soci… -