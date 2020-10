Cosa c'è dietro la protesta. I 'garantiti' e i sacrifici a senso unico (Di giovedì 29 ottobre 2020) Siamo uguali di fronte alla legge, uguali davanti alla morte come ricordava Totò nella Livella, per chi ci crede anche di fronte a Dio, ma non siamo uguali di fronte al Covid . Uno tsunami economico e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Siamo uguali di fronte alla legge, uguali davanti alla morte come ricordava Totò nella Livella, per chi ci crede anche di fronte a Dio, ma non siamo uguali di fronte al Covid . Uno tsunami economico e ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa è Nuovi lockdown in Europa: ecco cosa succede in Francia e Germania Avvenire Cosa c'è dietro la protesta. I ‘garantiti’ e i sacrifici a senso unico

Un muro che separa due universi e di cui la politica, e in particolare le forze di governo, non riescono a cogliere la complessità, considerandosi troppo spesso espressione solo di una parte. Chi gove ...

"Lezioni a casa, nell’area montana difficile l’accesso a internet"

Il Governo impone la didattica a distanza per gli studenti degli istituti superiori, ma cosa accade quando l’accesso alla rete presenta difficoltà di connessione? A differenza delle grandi città, nel ...

