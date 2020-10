Coronavirus, Francia entra in lockdown totale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Fonte: google.itE’ ufficiale: la Francia chiude la Nazione per un nuovo lockdown di un mese. Durante la diretta alla Nazione, Emmanuel Macron sottolinea “Rischiamo di essere sommersi dal virus”. Il nuovo lockdown entrerà in vigore da oggi e durerà fino al primo dicembre. Rispetto al primo lockdown francese, Macron ha deciso di chiudere tutto ma di lasciare ancora aperte le scuole. Infatti bambini e ragazzi continueranno a frequentare la scuola, dalle materne ai licei. “I nostri figli non possono essere privati a lungo di istruzione in presenza”, ribadisce il Premier. Nonostante la scelta sia stata molto difficile Macron si è dovuto rassegnare di fronte a un’impennata dei numeri. Infatti in Francia ci sono stati più di 36mila contagi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Fonte: google.itE’ ufficiale: lachiude la Nazione per un nuovodi un mese. Durante la diretta alla Nazione, Emmanuel Macron sottolinea “Rischiamo di essere sommersi dal virus”. Il nuovoentrerà in vigore da oggi e durerà fino al primo dicembre. Rispetto al primofrancese, Macron ha deciso di chiudere tutto ma di lasciare ancora aperte le scuole. Infatti bambini e ragazzi continueranno a frequentare la scuola, dalle materne ai licei. “I nostri figli non possono essere privati a lungo di istruzione in presenza”, ribadisce il Premier. Nonostante la scelta sia stata molto difficile Macron si è dovuto rassegnare di fronte a un’impennata dei numeri. Infatti inci sono stati più di 36mila contagi ...

