Chi è questa piccola ballerina? Oggi è una vera regina di Mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) questa bambina ha continuato ad amare la danza per tutta la vita, ma ha lasciato il tutù per vestire i panni della regina del pomeriggio di Canale 5. La sua disinvoltura sul palcoscenico è rimasta identica, così come le sue buffe espressioni davanti alle telecamere. La bambina ritratta in questa fotografia è a uno dei suoi … L'articolo Chi è questa piccola ballerina? Oggi è una vera regina di Mediaset è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

