Autostrade, no di Atlantia a Cdp: Mancano elementi necessari per concedere un periodo di esclusiva. Prosegue il dialogo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Autostrade, Atlantia rifiuta offerta di Cdp: "Condizioni ancora non idonee ad assicurare una adeguata valorizzazione di mercato" Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha respinto l'offerta presentata da Cdp comunicando che mancherebbero elementi necessari per poter concedere un periodo di esclusiva. La trattativa quindi rallenta ma resta in piedi, con la data di scadenza spostata al prossimo 30 novembre, quando Cassa depositi e prestiti dovrà dare il via libera ad una nuova proposta. "Pur apprezzando alcuni miglioramenti risultanti ..."

