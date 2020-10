Attacco a Nizza. "L'Europa si unisca per sconfiggere Erdogan". Intervista a Pascal Bruckner (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Siamo in guerra. Una guerra che vede la Francia come avamposto ma riguarda tutta Europa. La Turchia è oggi il nostro più grande nemico: è intollerabile che Ankara, nostra ‘alleata’ nella Nato, fomenti il terrorismo islamico”. Pascal Bruckner, filosofo e saggista francese, commenta con HuffPost i nuovi attacchi terroristici che hanno sconvolto il Paese.A due settimane dalla decapitazione del professor Samuel Paty, la Francia è ripiombata nell’orrore con gli attacchi di Nizza e Avignone. Siete un Paese in guerra?“La Francia è vittima di una crociata internazionale da parte del mondo musulmano radicale. Siamo a tutti gli effetti sotto Attacco. Lo siamo già da molti anni, ma ora assistiamo a una nuova fase più violenta e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Siamo in guerra. Una guerra che vede la Francia come avamposto ma riguarda tutta. La Turchia è oggi il nostro più grande nemico: è intollerabile che Ankara, nostra ‘alleata’ nella Nato, fomenti il terrorismo islamico”., filosofo e saggista francese, commenta con HuffPost i nuovi attacchi terroristici che hanno sconvolto il Paese.A due settimane dalla decapitazione del professor Samuel Paty, la Francia è ripiombata nell’orrore con gli attacchi die Avignone. Siete un Paese in guerra?“La Francia è vittima di una crociata internazionale da parte del mondo musulmano radicale. Siamo a tutti gli effetti sotto. Lo siamo già da molti anni, ma ora assistiamo a una nuova fase più violenta e ...

Pontifex_it : Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghier… - Capezzone : A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito d… - GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - 1950_anna : RT @AntonioSocci1: Diranno anche ora che è un 'pazzo isolato'? No, probabilmente stavolta diranno che è un 'attacco alla laicità' della Fra… - an12frnc : RT @Don_Lazzara: La conferenza episcopale francese ha chiesto a tutte le Chiese di #Francia di suonare oggi alle 15 le campane a morto a se… -