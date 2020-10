Affitto ufficio uso abitativo: come si fa e quando è consentito (Di giovedì 29 ottobre 2020) Affitto ufficio uso abitativo: come si fa e quando è consentito È una questione certamente concreta: è possibile utilizzare un ufficio come abitazione? Oppure, è possibile il contrario, ovvero è possibile svolgere le mansioni impiegatizie all’interno di uno spazio classificato come abitazione? Non è raro che ci si imbatta in un immobile accatastato come “ufficio”, che però per molto tempo resta vuoto e non adoperato da nessuno: magari perché il canone richiesto è elevato, oppure perché la zona in cui è l’immobile è lontana dal cento città. Ecco allora che il proprietario potrebbe pensare ad ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020)usosi fa eÈ una questione certamente concreta: è possibile utilizzare unabitazione? Oppure, è possibile il contrario, ovvero è possibile svolgere le mansioni impiegatizie all’interno di uno spazio classificatoabitazione? Non è raro che ci si imbatta in un immobile accatastato”, che però per molto tempo resta vuoto e non adoperato da nessuno: magari perché il canone richiesto è elevato, oppure perché la zona in cui è l’immobile è lontana dal cento città. Ecco allora che il proprietario potrebbe pensare ad ...

Albertine2412 : @Lara_Rocchetta @StefanoFeltri Sono certissima che il virus esista,ne ho moltissima paura e non ho neanche la cassa… - marsicus : RT @colmarn: Hewlett Packard Italia manda tutti i dipendenti che fanno lavoro d'ufficio in Smart Working per sempre e disdice l'affitto di… - IBezdomnyj : RT @colmarn: Hewlett Packard Italia manda tutti i dipendenti che fanno lavoro d'ufficio in Smart Working per sempre e disdice l'affitto di… - Che_Jordan : RT @colmarn: Hewlett Packard Italia manda tutti i dipendenti che fanno lavoro d'ufficio in Smart Working per sempre e disdice l'affitto di… - MamolkcsMamol : RT @colmarn: Hewlett Packard Italia manda tutti i dipendenti che fanno lavoro d'ufficio in Smart Working per sempre e disdice l'affitto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Affitto ufficio Affitto ufficio uso abitativo: come si fa e quando è consentito Termometro Politico Contributi canone affitto, pubblicata la graduatoria degli ammessi ed esclusi a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo informa che sul proprio sito internet (www.comune.montemurlo.po.it) sono state pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi ...

Montemurlo. Contributi al pagamento del canone di affitto, pubblicata la graduatoria degli ammessi ed esclusi

Coloro che sono inseriti nella graduatoria comunale definitiva dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione o copia dei bonifici bancari effettuati in favore del ...

Il Comune di Montemurlo informa che sul proprio sito internet (www.comune.montemurlo.po.it) sono state pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi ...Coloro che sono inseriti nella graduatoria comunale definitiva dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione o copia dei bonifici bancari effettuati in favore del ...