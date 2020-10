Verona-Venezia | Juric | “Partita difficile da spiegare | vittoria è un buon segnale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Una partitada, non eravamo al massimo già all’inizio e gli infortuni hanno peggiorato la situazione. Stiamo vivendo una situazionenello spogliatoio, ma alla fine la squadra ha fatto cose giuste anche se non ha fatto benissimo fino agli ultimi minuti“. Così Ivan, tecnico dell’Hellas, ha commentato in conferenza stampa ladei suoi ai calci di rigore nel match di Coppa Italia 2020/2021 contro il. “Era un 2-0 sereno, ma poi abbiamo subito queste due reti e poi il 3-2″ ha proseguito l’allenatore gialloblù, “non era facile reagire a quel punto, ma gli faccio i complimenti perché hanno trovato il pari e poi vinto ai calci di rigore. È ...