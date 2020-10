Terza ondata coronavirus: previsioni e quando arriva il picco dei contagi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Covid-19 da un lato, l’influenza stagionale dall’altro. I contagi da coronavirus continuano a crescere vertiginosamente in Italia, ma a breve dovremo a che fare anche con la solita influenza stagionale. I cui sintomi sono però simili a quelli del Covid e che ogni anno manda al pronto soccorso diverse persone, tra cui le categorie più fragili. Pronto soccorso già saturi e in emergenza loro stessi per la crisi sanitaria ed ecco, il cortocircuito è servito.Segui Termometro Politico su Google News Terza ondata coronavirus: quando arriva Siamo nel pieno della seconda ondata di coronavirus, ma già si parla di Terza ondata (e qualche settimana fa se ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Covid-19 da un lato, l’influenza stagionale dall’altro. Idacontinuano a crescere vertiginosamente in Italia, ma a breve dovremo a che fare anche con la solita influenza stagionale. I cui sintomi sono però simili a quelli del Covid e che ogni anno manda al pronto soccorso diverse persone, tra cui le categorie più fragili. Pronto soccorso già saturi e in emergenza loro stessi per la crisi sanitaria ed ecco, il cortocircuito è servito.Segui Termometro Politico su Google NewsSiamo nel pieno della secondadi, ma già si parla di(e qualche settimana fa se ...

Ha realmente vigilato su una purtroppo scontata seconda ondata del virus, che tutti i virologi avevano ... 159, l'Amministrazione Comunale di Signa ha approvato ieri l'eliminazione della terza e ...

