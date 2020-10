Salvini a processo per il caso Open Arms (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l'autorizzazione a procedere il GIP di Palermo ha fissato l'udienza preliminare. Open Arms ed i migranti si costituiranno parte civile processo Open Arms, udienza preliminare: Salvini davanti al Gip il 12 dicembre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l'autorizzazione a procedere il GIP di Palermo ha fissato l'udienza preliminare.ed i migranti si costituiranno parte civile, udienza preliminare:davanti al Gip il 12 dicembre su Notizie.it.

repubblica : Salvini a processo anche per Open Arms, udienza preliminare il 12 dicembre - fattoquotidiano : Caso Open Arms, l’udienza per Salvini fissata il 12 dicembre. La procura verso la richiesta di processo: ecco le di… - MargMasc9 : RT @openarms_it: Il Tribunale di Palermo fissa al 12 dicembre l’udienza preliminare per il processo a carico dell’ex Ministro degli Interni… - ANPIBsCarmine : RT @repubblica: Salvini a processo anche per Open Arms, udienza preliminare il 12 dicembre [di Alessanda Ziniti] [aggiornamento delle 16:06… - FrancoM47069265 : RT @laltrodiego: La giustizia è una gazzella ... quando vuole. ?? #Salvini a processo anche per #OpenArms, udienza preliminare il 12 dicemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini processo RADDOPPIO FERROVIA PESCARA-ROMA: M5S, “BEN VENGA PROGETTO MA RISPETTARE AMBIENTE”

PESCARA – “Abbiamo sempre sostenuto l’importanza del raddoppio della relazione ferroviaria Pescara-Roma, e continueremo a farlo; apprendere che il progetto di RFI prevede di scavare una galleria di 13 ...

L’altro processo a Salvini, per Open Arms fissata l’udienza il 12 dicembre: cosa cambia rispetto al caso Gregoretti

LEGGI ANCHE > Salvini si difende dicendo che la Open Arms doveva andare a Malta Ci saranno, tuttavia, delle differenze rispetto al caso Gregoretti. L’udienza preliminare per la vicenda che ha riguarda ...

PESCARA – “Abbiamo sempre sostenuto l’importanza del raddoppio della relazione ferroviaria Pescara-Roma, e continueremo a farlo; apprendere che il progetto di RFI prevede di scavare una galleria di 13 ...LEGGI ANCHE > Salvini si difende dicendo che la Open Arms doveva andare a Malta Ci saranno, tuttavia, delle differenze rispetto al caso Gregoretti. L’udienza preliminare per la vicenda che ha riguarda ...