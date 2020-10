Ronaldo su Instagram | “Il test PCR per il Covid è inutile”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non una bella uscita quella di Cristianoche su, con un pubblico di oltre 240 milioni di follower, ha pubblicato un commento poco elegante: “PCR IS BULLSHIT” riferendosi ai tamponi di-19 definendo una grandissima cazzata ia cui si e sottoposto nelle scorse settimane risultando più volte positivo. Un commento che si poteva evitare visti i numerosi contagi da-19 nel mondo. Foto: insta personale L'articolosu: “IlPCR per ilè inutile” proviene da Alfredo Pedullà.

Sta esplodendo in questi minuti un vero e proprio ciclone intorno a Cristiano Ronaldo, che avrebbe definito il test Covid ..."Mi sento bene e sono in forma: forza Juve fino alla fine!": è il messaggio postato da Cristiano Ronaldo su Instagram. Sul divano della sua villa torinese, dove è ancora in isolamento perché non si è ...