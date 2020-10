On. Pastorino (Leu) propone una tassa sui ricavi delle multinazionali del web per fronteggiare l’emergenza Covid (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il deputato di Leu Luca Pastorino lancia la proposta di una tassa sulle grandi multinazionali del web per raccogliere parte delle risorse che serviranno per fronteggiare l’emergenza Covid-19. “L’emergenza economica richiede un cambio di passo nelle politiche economiche e fiscali. Di fronte all’aumento delle disuguaglianze sociali, è prioritario prevedere una tassa di scopo per le grandi multinazionali, i colossi del web, che con la pandemia si stanno arricchendo, penso ad Amazon che ha aumentato i ricavi del 40 per cento, grazie alle nuove modalità di acquisto. Un cambiamento che impatta, negativamente, sulle piccole e medie attività commerciali”, ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il deputato di Leu Lucalancia la proposta di unasulle grandidel web per raccogliere parterisorse che serviranno perl’emergenza-19. “L’emergenza economica richiede un cambio di passo nelle politiche economiche e fiscali. Di fronte all’aumentodisuguaglianze sociali, è prioritario prevedere unadi scopo per le grandi, i colossi del web, che con la pandemia si stanno arricchendo, penso ad Amazon che ha aumentato idel 40 per cento, grazie alle nuove modalità di acquisto. Un cambiamento che impatta, negativamente, sulle piccole e medie attività commerciali”, ha spiegato ...

'Il nostro sforzo è quello di non introdurre nuove tasse. Dalla maggioranza, per bocca del deputato di Leu, Luca Pastorino, era intanto arrivata la richiesta di una tassa di scopo sui ricavi ottenuti ...

L'emergenza Covid-19 ha fatto riemergere con ulteriore forza la piaga delle disuguaglianze sociali: un tema ineludibile dopo le nuove ...

