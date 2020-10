Morgan contro il programma Che succ3de? | “Devono pagarmi i diritti per il titolo”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’inizio di un nuovosu Rai dal titolo Che?. Questo è condotto da Geppi Cucciari e va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:20. Ci eravamo anche soffermati sul titolo, il quale ricorda molto una frase cheaveva pronunciato sul palco del Festival di Sanremo durante la scorsa edizione. Proprio il cantautore, nelle ultime ore, ha dichiarato di voler aver pagati id’autore. Andiamo più nel dettaglio.la trasmissione Che? di Geppi Cucciari Secondo quanto rivelato da, in base a un articolo su Rolling Stones, lui avrebbe depositato la domanda che funge da titolo della trasmissione e le strofe modificate ...

Rolling Stone Italia

