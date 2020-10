Milan-Sparta Praga | Pioli | “Girone molto difficile”

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La conferenza stampa di Stefanoalla vigilia diO – Vigilia diper Stefano. Il tecnico rossonero ha presentato in conferenza stampa la sfida in programma a San Siro alle 18.55 di giovedì 29 ottobre 2020., la conferenza stampa di StefanoIl tecnico rossonero in conferenza stampa è ritornato sulle insidie del gruppo: “Un girone tosto e difficile – ha ammesso Stefano, riportato da tuttomercatoweb.com – sono gare che ci metteranno alla prova. Affrontiamo una squadra che gioca un calcio moderno. Un avversario non semplice da ...