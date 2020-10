Kim Kardashian, per i 40 anni vacanza nell’atollo privato con polemiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La regina dei social Kim Kardashian ha pubblicato foto della sua vacanza, iniziata subito dopo la megafesta di compleanno, in un’isola privata ai Caraibi. Se a molti fan gli scatti sono piaciuti, altri hanno storto il naso: secondo loro infatti in un periodo così difficile come quello che sta passando il mondo a causa del Coronavirus c’era bisogno di tanto sfarzo? E poi: nessuno degli invitati indossava la mascherina o manteneva la distanza. E’ questo l’esempio da dare ai followers? Non è decisamente piaciuta a tutti la vacanza che Kim ha regalato a sé e alla sua famiglia subito dopo la festa del suo quarantesimo compleanno. Nelle foto, in effetti splendide, si vedono tutti i Kardashian, circondati da parenti e amici, che ballano a piedi nudi sulla sabbia senza mascherine ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La regina dei social Kimha pubblicato foto della sua, iniziata subito dopo la megafesta di compleanno, in un’isola privata ai Caraibi. Se a molti fan gli scatti sono piaciuti, altri hanno storto il naso: secondo loro infatti in un periodo così difficile come quello che sta passando il mondo a causa del Coronavirus c’era bisogno di tanto sfarzo? E poi: nessuno degli invitati indossava la mascherina o manteneva la distanza. E’ questo l’esempio da dare ai followers? Non è decisamente piaciuta a tutti lache Kim ha regalato a sé e alla sua famiglia subito dopo la festa del suo quarantesimo compleanno. Nelle foto, in effetti splendide, si vedono tutti i, circondati da parenti e amici, che ballano a piedi nudi sulla sabbia senza mascherine ...

coeesion : ah cristiano ronaldo che definisce i tamponi una cazzata Ok lui secondo che mangeremo prima è stata già decisa ieri… - repsnewdream : @cassunzelumity it's from kim kardashian JSJDJDJ - DRepubblicait : I 40 anni di Kim Kardashian, critiche per la festa sull'isola privata: 'E le mascherine?' [aggiornamento delle 16:4… - rainbowoutsider : RT @sheiswonderland: Le persone muoiono in ospedale senza poter salutare i propri famigliari, c’è chi non vede le persone che ama da mesi,… - rainbowoutsider : RT @sunflowiall: No fatemi capire, Kim Kardashian & company si sono tipo affittati un'isola deserta dove rifuggire per 'fare finta che sia… -