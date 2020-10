“Fossi Conte godrei nel vedervi morire come mosche”. Scanzi condivide il post del fan: è bufera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, si è cacciato in un bel pasticcio con un post che a detta di tutti è davvero “choc”. Il giornalista, che sui social è considerato il “più potente”, visto l’elevatissimo numero di seguaci della sua pagina, ha condiviso proprio su Facebook un testo – non suo, ma scritto da Lorena Verucchi – nel quale si legge: “Fossi in Conte, adotterei le stesse misure anticovid della Svezia e farei selezione negli ospedali come la Svizzera. Poi, mi preparerei 20 kg di popcorn e 10 casse di birra e mi godrei lo spettacolo di vedervi morire come mosche”. Una frase, quest’ultima, che ha suscitato immediata indignazione e che ha ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, si è cacciato in un bel pasticcio con unche a detta di tutti è davvero “choc”. Il giornalista, che sui social è considerato il “più potente”, visto l’elevatissimo numero di seguaci della sua pagina, ha condiviso proprio su Facebook un testo – non suo, ma scritto da Lorena Verucchi – nel quale si legge: “Fossi in, adotterei le stesse misure anticovid della Svezia e farei selezione negli ospedalila Svizzera. Poi, mi preparerei 20 kg di popcorn e 10 casse di birra e milo spettacolo dimosche”. Una frase, quest’ultima, che ha suscitato immediata indignazione e che ha ...

