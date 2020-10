Decreto Ristori | Conte | contributi entro il 15 novembre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ia fondo perduto arriverannoil 15per coloro che avevano già richiestocon ilRilancio con “erogazione automatica sul conto corrente”, il 15 dicembre per non avevano fatto domanda in precedenza. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppedurante il question time alla Camera di oggi pomeriggio, Il presidenteha fornito anche alcune indicazioni economiche sul provvedimento. “Contiene interventi per 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto – ha spiegato – L’entità degli importi corrisposti varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza con ilRilancio, in funzione ...