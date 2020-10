Covid: FdI, chiusure? Conte non ci ha portato i dati (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - "Comunicare l'esito di un Dpcm non significa discutere coi gruppi di opposizione, accogliere le loro proposte e confrontarsi. Il presidente Conte pensa di essere un decisore, l'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - "Comunicare l'esito di un Dpcm non significa discutere coi gruppi di opposizione, accogliere le loro proposte e confrontarsi. Il presidentepensa di essere un decisore, l'...

La Regione si impegni per risolvere l’emergenza dovuta alla mancanza di un numero sufficiente di medici di famiglia. A chiederlo, in un’interrogazione, è ...

Covid: FdI, chiusure? Conte non ci ha portato i dati

Gli avevamo chiesto dei dati e lui ci ha fatto la predica dimenticandosi di dire molte cose tra le quali i dati che giustificherebbero le tante chiusure fatte: ci dica qual era la diffusione del Covid ...

La Regione si impegni per risolvere l’emergenza dovuta alla mancanza di un numero sufficiente di medici di famiglia. A chiederlo, in un’interrogazione, è ...Gli avevamo chiesto dei dati e lui ci ha fatto la predica dimenticandosi di dire molte cose tra le quali i dati che giustificherebbero le tante chiusure fatte: ci dica qual era la diffusione del Covid ...