Covid | De Luca a Conte | ' Stop alle decisioni improvvisate'

Roma, 28 ott 21:27 - (Agenzia Nova) - In una lettera inviata al capo del governo, Giuseppe Conte, il presidente della regione Campania, Vincenzo de Luca, sottolinea: "Dopo mesi di sottovalutazioni, di ...Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato una dura lettera al premier Conte in cui si lamenta, tra l'altro, per il mancato invio di medici "Attendiamo che il governo dica parole ...