Covid, Capua su La7: “Mascherine? A persone più fragili consiglio FFP2 o FFP3. Le chirurgiche sono come una crema solare a protezione 20” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “L’altra volta abbiamo detto che c’erano nuvoloni all’orizzonte. Adesso si vedono anche lampi e fulmini“. Così, a “Dimartedì”, Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, commenta l’accelerazione attuale della pandemia, aggiungendo: “In questo momento il virus lo controlliamo soltanto noi, cioè è solo attraverso le azioni ragionate delle singole persone che noi riusciremo a controllarlo. La pandemia ha trovato i governi e il mondo impreparati e questo ha fatto sì che stiamo arrancando. Noi, e io mi ci metto per prima, non eravamo pronti e sicuramente abbiamo fallito nel comunicare il rischio di questa emergenza alle persone“. La virologa con toni preoccupati menziona il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “L’altra volta abbiamo detto che c’erano nuvoloni all’orizzonte. Adesso si vedono anche lampi e fulmini“. Così, a “Dimartedì”, Ilaria, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, commenta l’accelerazione attuale della pandemia, aggiungendo: “In questo momento il virus lo controlliamo soltanto noi, cioè è solo attraverso le azioni ragionate delle singoleche noi riusciremo a controllarlo. La pandemia ha trovato i governi e il mondo impreparati e questo ha fatto sì che stiamo arrancando. Noi, e io mi ci metto per prima, non eravamo pronti e sicuramente abbiamo fallito nel comunicare il rischio di questa emergenza alle“. La virologa con toni preoccupati menziona il ...

TizianaFerrario : Non avevo previsto l'ondata negazionista.I mezzi di informazione non devono creare confusione dice la virologia… - La7tv : #dimartedi Ilaria Capua (virologa): 'Abbiamo fallito nel comunicare il rischio di questa emergenza alle persone. Vo… - clikservernet : Covid, Capua su La7: “Mascherine? A persone più fragili consiglio FFP2 o FFP3. Le chirurgiche sono come una crema s… - Noovyis : (Covid, Capua su La7: “Mascherine? A persone più fragili consiglio FFP2 o FFP3. Le chirurgiche sono come una crema… - andreaguglielme : Ilaria Capua: 'Da valutare un lockdown solo per anziani' via @fanpage Ilaria Capua, lasci vivere sereni gli anzia… -