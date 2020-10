Coronavirus: Conte resiste, 'no lockdown imminente', ma Macron e Merkel aprono strada (2) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) su Notizie.it.

Roma, 28 ott. (askanews) - Il quadro è allarmante, le misure restrittive sono necessarie perche l'epidemia potrebbe sfuggire di mano. Il governo ...

Coronavirus: Conte resiste, 'no lockdown imminente', ma Macron e Merkel aprono strada

(Adnkronos) - Nessun lockdown imminente, sono false le voci che rimbalzano in queste ore. Lo dice chiaro e tondo il premier Giuseppe Conte, durante l'incontro con i sindacati sospeso da poco e ...

