Coronavirus | chi non indossa la mascherina ha disturbi antisociali di personalità | lo studio

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chi nonlahadi personalità Chi nonlanon solo ha ridotte capacità cognitive (come spiega questo), ma ha anchedi personalità. È quanto emerge da una ricerca condotta in Brasile analizzando un campione di 1.500 persone tra i 18 e i 73 anni e riportata dal quotidiano Independent. Attraverso un questionario i ricercatori hanno esaminato l’impulso delle persone ad agire su sentimenti suscitati da altre persone e tra le domande c’era anche quella relativa all’re o meno lain questo periodo di emergenza sanitaria da. Una volta ...

LegaSalvini : ALBERTO ZANGRILLO CONTRO IL DPCM: 'HA VINTO CHI VOLEVA TERRORIZZARE E SPAVENTARE, È UN CLIMA PERICOLOSO' - fattoquotidiano : Coronavirus, Castelli: “Aiuti a fondo perduto doppi rispetto a quelli di giugno per chi è costretto a chiudere” - Adnkronos : #Coronavirus, '#Franchino' (Ultras #Lazio): 'Chi scende in piazza fa quello che dovrebbe fare l'opposizione'… - ValeriaSirigu : #coronavirus #COVID19 a #Nuoro comincia il montaggio dell'ospedale da campo. Mi auguro che ci saranno ancora parche… - Max291278 : Traditori!! @Quirinale il silenzio assordante di chi dovrebbe tutelare il popolo... #GovernoConte #governocriminale… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chi

iLMeteo.it

Gli incrementi di casi di coronavirus in Lombardia sono impietosi: dal 2 al 23 ottobre nelle province della Lombardia. Varese: +64,7 per ...Roma, 28 ott. (askanews) - La protesta contro le misure del Dpcm del 24 ottobre 2020 previste per contrastare la diffusione del coronavirus ...