Bufera Real | Benzema a Mendy | “Non passarla a Vinicius”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)Madrid nelladopo il pareggio in extremis contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League. A mettere il carico da 90 un episodio accaduto tra il primo e il secondo tempo, nel tunnel, con un colloquio tra. Secondo molti media iberici, l'attaccante francese avrebbe detto al compagno di squadra: "Nona Vinicius, te lo giuro su mia madre, gioca contro di noi".

UgoBaroni : RT @tuttosport: Polveriera #Real, che bufera: scoppia il caso #Benzema-#Vinicius - internewsit : Real Madrid nella bufera, Benzema attacca: 'Gioca contro di noi' - - calciomercatoit : ?? #RealMadrid - Scoppia la bufera: #Benzema contro #Vinicius - junews24com : Benzema-Vinicius: scoppia la bufera al Real Madrid. Cos'è successo - VIDEO - - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: Polveriera #Real, che bufera: scoppia il caso #Benzema-#Vinicius -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Real

Real Madrid nella bufera dopo il pareggio in extremis contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League. A mettere il carico ...Non c’è pace in casa Real Madrid dopo il secondo passo falso di fila in Champions League. I ‘Blancos’ hanno infatti agguantato solo nel finale un pareggio in casa del Borussia Moenchengladbach dopo ...