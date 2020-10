Afroamericano ucciso a Philadelphia dalla polizia: seconda notte di proteste (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lunedì pomeriggio, 26 ottobre, due poliziotti hanno ucciso a Philadelphia, in Pennsylvania, Walter Wallace, un 27enne Afroamericano. Secondo le dichiarazioni della polizia e di alcuni testimoni, gli agenti erano intervenuti perché Wallace brandiva un coltello per strada. I poliziotti, dopo aver inutilmente intimato al giovane di lasciare l’arma, hanno sparato più volte contro di lui, colpendolo al petto e alla spalla. Le proteste Dopo l’uccisione di Wallace, tanti manifestanti si sono riversati per le vie della città al grido di Black lives matter. Tensione e scontri con la polizia, con una trentina di agenti feriti dal lancio di sassi, macchine e cassonetti dati alle fiamme. Circa cento persone sono state arrestate. Le proteste ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lunedì pomeriggio, 26 ottobre, due poliziotti hanno, in Pennsylvania, Walter Wallace, un 27enne. Secondo le dichiarazioni dellae di alcuni testimoni, gli agenti erano intervenuti perché Wallace brandiva un coltello per strada. I poliziotti, dopo aver inutilmente intimato al giovane di lasciare l’arma, hanno sparato più volte contro di lui, colpendolo al petto e alla spalla. LeDopo l’uccisione di Wallace, tanti manifestanti si sono riversati per le vie della città al grido di Black lives matter. Tensione e scontri con la, con una trentina di agenti feriti dal lancio di sassi, macchine e cassonetti dati alle fiamme. Circa cento persone sono state arrestate. Le...

