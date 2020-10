A Bari ristoratori apparecchiano tavola a terra e dicono: “Non siamo untori” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BARI – Hanno sistemato tovaglie, piatti, posate e bicchieri sulla pavimentazione di largo Giannella a Bari per “dimostrare che la categoria è a terra”. Così questa mattina i ristoratori di Bari hanno manifestato – come accaduto in altre 23 piazze italiane – il loro dissenso contro le restrizioni imposte dall’ultimo decreto governativo che impone la chiusura di bar e locali alle 6 del pomeriggio. Gli imprenditori del settore ristorazione hanno ribadito il “valore economico, sociale e antropologico delle loro attività” e chiarito “una volta per tutte” che non esiste connessione alcuna “tra la frequentazione dei pubblici esercizi e la diffusione dei contagi”. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BARI – Hanno sistemato tovaglie, piatti, posate e bicchieri sulla pavimentazione di largo Giannella a Bari per “dimostrare che la categoria è a terra”. Così questa mattina i ristoratori di Bari hanno manifestato – come accaduto in altre 23 piazze italiane – il loro dissenso contro le restrizioni imposte dall’ultimo decreto governativo che impone la chiusura di bar e locali alle 6 del pomeriggio. Gli imprenditori del settore ristorazione hanno ribadito il “valore economico, sociale e antropologico delle loro attività” e chiarito “una volta per tutte” che non esiste connessione alcuna “tra la frequentazione dei pubblici esercizi e la diffusione dei contagi”.

LIDAMUGNAI : RT @RepubblicaTv: Protesta dei ristoratori, a Bari tovaglie per strada: 'Chiudiamo adesso per salvare il Natale': 'Abbiamo bisogno di aiuto… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Protesta dei ristoratori, a Bari tovaglie per strada: 'Chiudiamo adesso per salvare il Natale': 'Abbiamo bisogno di aiuto… - RepubblicaTv : Protesta dei ristoratori, a Bari tovaglie per strada: 'Chiudiamo adesso per salvare il Natale': 'Abbiamo bisogno di… - LaGazzettaWeb : Bari, ristoratori in piazza: «Settore a terra» - TgrRaiPuglia : Covid, ristoratori in piazza a Bari: ''Ci hanno dato il colpo di grazia'' - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Bari ristoratori Bari, ristoratori in piazza: «Settore a terra» La Gazzetta del Mezzogiorno Protesta dei ristoratori, a Bari tovaglie per strada: "Chiudiamo adesso per salvare il Natale"

Anche a Bari la Fipe, per dare un segno tangibile del problema causato ... stendendo le tovaglie sull'asfalto e facendo sistemare ai lati ristoratori, titolari di bar e pub, di stabilimenti balneari e ...

Dai ristoranti al mondo della scuola, la protesta scuote il Paese

Sacrifici che nessuno ci riconosce". Da Milano a Palermo, da Torino a Bari, Roma, Firenze e Bologna, la voce della protesta è unica: "Vogliamo lavorare". Oltre ai ristoratori, in piazza ci sono anche ...

Anche a Bari la Fipe, per dare un segno tangibile del problema causato ... stendendo le tovaglie sull'asfalto e facendo sistemare ai lati ristoratori, titolari di bar e pub, di stabilimenti balneari e ...Sacrifici che nessuno ci riconosce". Da Milano a Palermo, da Torino a Bari, Roma, Firenze e Bologna, la voce della protesta è unica: "Vogliamo lavorare". Oltre ai ristoratori, in piazza ci sono anche ...