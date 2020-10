"Vorrei vedervi cadere come mosche": Scanzi choc in difesa di Conte (Di martedì 27 ottobre 2020) Gabriele Laganà Lo scrittore, riprendendo le parole di una certa Lorena Verucchi, ha attaccato chi critica le misure di Contenimento dell’epidemia Contenute nel Dpcm Si può augurare la morte a chi la pensa diversamente sul coronavirus? La risposta ovvia sarebbe "no". Eppure in Italia c’è qualcuno che osa farlo, non in privato bensì sui social. Lo scrittore, autore e giornalista Andrea Scanzi, citando tale Lorena Verucchi, ha pubblicato questa mattina un post molto pesante che parte dal tema della emergenza sanitaria e si allarga fino ad abbracciare questioni sociali ed economiche più vaste. "Fossi in Conte, adotterei le stesse misure anticovid della Svezia e farei selezione negli ospedali come la Svizzera. Poi, mi preparerei 20 kg di popcorn e 10 ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Gabriele Laganà Lo scrittore, riprendendo le parole di una certa Lorena Verucchi, ha attaccato chi critica le misure dinimento dell’epidemianute nel Dpcm Si può augurare la morte a chi la pensa diversamente sul coronavirus? La risposta ovvia sarebbe "no". Eppure in Italia c’è qualcuno che osa farlo, non in privato bensì sui social. Lo scrittore, autore e giornalista Andrea, citando tale Lorena Verucchi, ha pubblicato questa mattina un post molto pesante che parte dal tema della emergenza sanitaria e si allarga fino ad abbracciare questioni sociali ed economiche più vaste. "Fossi in, adotterei le stesse misure anticovid della Svezia e farei selezione negli ospedalila Svizzera. Poi, mi preparerei 20 kg di popcorn e 10 ...

