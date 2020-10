Sgarbi a Ferrara in mezzo alla folla si toglie la mascherina: «Conte è un cogl**ne» | VIDEO (Di martedì 27 ottobre 2020) All’inizio del VIDEO Vittorio Sgarbi viene inquadrato con la mascherina già sotto il naso, mascherina che si toglie immediatamente. Accolto da una folla di persone che protestano contro le misure del nuovo Dpcm – in particolare la parte che riguarda la chiusura di locali e ristoranti alle 18 che sta facendo scatenare rivolte violente (che gettano ombra su quelle pacifiche e sensate) in tutte le principali città italiane -, Sgarbi inizia a incitarli a modo suo offendendo a più riprese il presidente del Consiglio Conte. LEGGI ANCHE >>> Sgarbi attacca il Centrodestra: «Giletti, Bertolaso. Potevano chiamare Checco Zalone» Sgarbi Conte: «Dpcm ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) All’inizio delVittorioviene inquadrato con lagià sotto il naso,che siimmediatamente. Accolto da unadi persone che protestano contro le misure del nuovo Dpcm – in particolare la parte che riguarda la chiusura di locali e ristoranti alle 18 che sta facendo scatenare rivolte violente (che gettano ombra su quelle pacifiche e sensate) in tutte le principali città italiane -,inizia a incitarli a modo suo offendendo a più riprese il presidente del Consiglio. LEGGI ANCHE >>>attacca il Centrodestra: «Giletti, Bertolaso. Potevano chiamare Checco Zalone»: «Dpcm ...

enzoacunzo : RT @giornalettismo: #Sgarbi (senza mascherina) a Ferrara ha rivolto insulti volgari a Giuseppe #Conte dicendo alla folla (tra cui alcuni se… - giornalettismo : #Sgarbi (senza mascherina) a Ferrara ha rivolto insulti volgari a Giuseppe #Conte dicendo alla folla (tra cui alcun… - nikba2224 : @LaReteNazionale Ferrara pure, invasa in ogni angolo , supportata dal ' grido' di Sgarbi ???? - giovcusumano : RT @DestinoLara: Manifestazione a #Ferrara: distanziamento fisico saltato, assessore leghista Gulinelli senza mascherina come l' 'on.' Vitt… - Rossell87743565 : RT @d_essere: SGARBI CON NOI. A FERRARA AL GRIDO LIBERTÀ. -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi Ferrara Folla in piazza a Ferrara contro la chiusura di bar e ristoranti La Gazzetta di Mantova Sgarbi contro le mascherine all'aperto (''E' da idioti indossarle'') e a Conte: ''Che il cielo ti fulmini''. Per Sutri adotta l'ordinanza Fugatti

Vittorio Sgarbi da ore sta sparando un video dietro l'altro ... tali direttive. E mentre era a Ferrara e spiegava la sua opposizione al decreto ha detto: ''Voi chiamate Fugatti perché lì (nella sua ...

Tutte le mostre del Mart di Rovereto tra classico e contemporaneo

A pochi mesi dall'insediamento di Vittorio Sgarbi come nuovo presidente dell'istituzione, il Mart di Rovereto annuncia le nuove mostre per il prossimo triennio.

Vittorio Sgarbi da ore sta sparando un video dietro l'altro ... tali direttive. E mentre era a Ferrara e spiegava la sua opposizione al decreto ha detto: ''Voi chiamate Fugatti perché lì (nella sua ...A pochi mesi dall'insediamento di Vittorio Sgarbi come nuovo presidente dell'istituzione, il Mart di Rovereto annuncia le nuove mostre per il prossimo triennio.